Récord policivo: Policía Nacional suspende temporalmente su expedición

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional informó que el servicio de expedición del Certificado de Antecedentes Personales, conocido como récord policivo , permanecerá temporalmente suspendido.

La suspensión obedece a trabajos de mantenimiento en los sistemas de distribución de datos de la institución.

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¿Dónde está suspendido el récord policivo?

De acuerdo con la Policía Nacional, la interrupción afecta las dos modalidades de atención disponibles para solicitar el documento:

Plataforma digital: suspendida temporalmente.

suspendida temporalmente. Servicio de ventanilla: suspendido temporalmente.

La @policiadepanama informa que el servicio de expedición del Certificado de Antecedentes Personales (record policivo), tanto digital como en ventanilla, permanecerá suspendido temporalmente, debido a trabajos de mantenimiento en los sistemas de distribución de datos. pic.twitter.com/lia5LmDIwJ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 4, 2026

Por esta razón, los ciudadanos no podrán realizar la expedición del Certificado de Antecedentes Personales mientras duren los trabajos de mantenimiento.

¿Cuándo volverá a estar disponible?

La Policía Nacional no informó una fecha específica para el restablecimiento del servicio.

La institución indicó que comunicará oportunamente a la ciudadanía, a través de sus canales oficiales, una vez que la plataforma y la atención en ventanilla vuelvan a estar disponibles.

La DIJ agradeció la comprensión de los usuarios ante los inconvenientes que pueda ocasionar esta interrupción temporal.