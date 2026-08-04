Alumbrado navideño 2026: esta es la empresa contratada por la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá adjudicó el contrato para el Alumbrado Navideño 2026 a la empresa Disaroca Group, S.A., con una inversión de referencia de B/.3.3 millones.

De acuerdo con la entidad, el contrato tendrá una vigencia de 17 meses y contempla un alcance ampliado para extender las actividades recreativas y culturales más allá de las tradicionales celebraciones de Navidad.

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Alumbrado Navideño: ¿Cuánto invertirá la Alcaldía de Panamá?

La inversión de referencia para el proyecto de Alumbrado Navideño 2026 será de B/.3.3 millones.

El contrato contempla diferentes etapas y servicios relacionados con la decoración navideña, entre ellos:

Diseño de la decoración.

Suministro de los elementos.

Instalación.

Operación.

Mantenimiento.

Desmontaje.

La Alcaldía indicó que el proyecto busca ampliar la experiencia para las familias y generar espacios que también favorezcan la actividad económica y cultural.

¿Qué empresa estará a cargo del alumbrado navideño?

La empresa encargada será Disaroca Group, S.A., a la que fue adjudicado el contrato para desarrollar el proyecto de iluminación y decoración navideña de la ciudad.

El contrato tendrá una duración de 17 meses, permitiendo que parte de las experiencias diseñadas permanezcan vinculadas a actividades recreativas y culturales más allá del periodo navideño.

Más de 35 espacios serán decorados

La Alcaldía informó que más de 35 espacios públicos, distribuidos en los 26 corregimientos del distrito de Panamá, serán intervenidos con decoraciones alusivas al Nacimiento de Jesús.

Entre las áreas contempladas se encuentran la Cinta Costera y avenidas de mayor circulación de la ciudad.

El proyecto también incluirá imágenes de gran formato y sistemas de iluminación LED, además de nuevas experiencias lumínicas y temáticas.

Alumbrado incluirá actividades culturales

La propuesta no se limitará a la instalación de luces y elementos decorativos. Según la Alcaldía, distintos puntos de la ciudad serán convertidos en espacios destinados a actividades y presentaciones culturales.

La iniciativa también busca generar oportunidades para el emprendimiento y las microempresas durante la temporada.

La Alcaldía de Panamá señaló que el objetivo es fortalecer la celebración navideña mediante una propuesta con mayor alcance, más espacios iluminados y experiencias dirigidas a las familias, al tiempo que se promueve la convivencia ciudadana y la actividad económica.