Estudiantes panameños representarán al país en las Olimpiadas Centroamericanas de Química

Un grupo de estudiantes de nivel medio de distintos centros educativos conforma la delegación oficial de Panamá para representarla en la XIX Olimpiada Centroamericana y XVIII del Caribe de Química.

El evento científico y tecnológico tiene como sede a Panamá y busca fortalecer los conocimientos académicos en la región con la participación de delegaciones de Cuba, Honduras, Costa Rica y El Salvador.

El supervisor nacional de Química del Ministerio de Educación (MEDUCA), Rolando Collins, señaló que la iniciativa permite que los estudiantes pongan a prueba la teoría y el desarrollo de habilidades experimentales enfocado en resolver problemas cotidianos.

De acuerdo con Carlos Ríos Martínez, presidente de la Comisión de Olimpiadas de Química del Caribe, los estudiantes panameños recibieron preparación universitaria en química orgánica, inorgánica, analítica y física. El especialista destacó que la competencia es individual y que las puntuaciones obtenidas definirán los primeros lugares.

Para los estudiantes Gabriel Alvarado, del Colegio Bilingüe de Cerro Viento, y Brad Burke, del Instituto Cultural, el entrenamiento ha sido exigente. No obstante, coincidieron en que representar al país es una oportunidad única para medir sus conocimientos y estrechar lazos con jóvenes que comparten su misma pasión.

El acto inaugural reunió a autoridades educativas e invitados especiales, y contó con la presentación del conjunto folclórico del Instituto Fermín Naudeau. La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá en conjunto con el MEDUCA.