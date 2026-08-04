Decomisan 530 paquetes de presunta droga en embarcación con doble fondo

Un total de 530 paquetes de presunta sustancia droga fueron decomisados durante un allanamiento realizado a una embarcación con doble fondo en la zona de Costa Arriba de Colón.

La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

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Dos personas fueron aprehendidas por decomiso de presunta droga

#Decomiso| En allanamiento a una embarcación con doble fondo en la Costa Arriba de Colón, la @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala junto al @aeronavalpanama decomisan 530 paquetes de presunta sustancias ilícitas y aprehenden a 2 ciudadanos. pic.twitter.com/xXAP5nzrZY — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 4, 2026

Durante el operativo, las autoridades también lograron la aprehensión de dos ciudadanos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

El hallazgo se produjo luego de la inspección de la embarcación, en la que fue localizado un compartimento de doble fondo utilizado para ocultar los paquetes.

La Fiscalía de Drogas mantiene las diligencias para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia decomisada, así como establecer las responsabilidades de las personas aprehendidas.