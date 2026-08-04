Mega Bingo TV Mundial celebra su sorteo final: conozca cómo participar

Panamá se prepara para el sorteo del Mega Bingo TV Mundial.

El Mega Bingo TV Mundial se prepara para realizar su gran sorteo final, una iniciativa impulsada por el Despacho de la Primera Dama con el objetivo de recaudar fondos para apoyar diversos programas y obras de carácter social en Panamá.

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La gran final se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, a partir de las 7:00 p.m., por lo que los organizadores invitan a la población a adquirir sus cartones y participar en esta última oportunidad.

Los cartones del Mega Bingo TV Mundial son acumulativos, tienen un costo de B/.5.00 y continúan vigentes para el sorteo final.

¿Dónde comprar los cartones del Mega Bingo TV Mundial?

Los boletos están disponibles en los siguientes puntos de venta:

Supermercados Super 99 a nivel nacional.

Billeteros autorizados de la Lotería Nacional.

Vendedores de Bingos Nacionales.

Estaciones del Metro de Panamá.

Oficinas del Parque Omar.

Almacenes El Costo.

Los organizadores recuerdan que los fondos recaudados serán destinados a apoyar distintas iniciativas benéficas, por lo que invitan a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria y participar en el último sorteo del Mega Bingo TV Mundial.