Alcaldía de Panamá responde tras protesta de exfuncionarios que generó una trifulca.

La Alcaldía de Panamá se refirió a la manifestación realizada por un grupo de exfuncionarios en el edificio Hatillo este lunes, con el objetivo de reclamar el pago de su prima de antigüedad, la cual desencadenó la intervención de las autoridades tras un enfrentamiento entre los manifestantes y el personal de seguridad.

"Durante esta actuación, funcionarios municipales fueron objeto de agresiones verbales y físicas por parte de quienes provocaron el altercado. Como consecuencia de los hechos, tres personas fueron aprehendidas y serán puestas a órdenes de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos y garantías establecidos por la ley. Asimismo, se garantizó la atención médica correspondiente a las personas involucradas", aseguró el municipio.

De acuerdo con la entidad, desde mayo se ejecuta un cronograma para el pago de la prima de antigüedad a exservidores públicos, asumiendo así el cumplimiento de una obligación acumulada desde 2014. Durante el primer semestre del presente año, la administración municipal ha desembolsado más de 1.2 millones de balboas por este concepto y continúa con los pagos previstos, previa revisión y validación de cada expediente. Paralelamente, mantiene la atención diaria y personalizada para informar a los exfuncionarios sobre el estado de sus trámites.

La Alcaldía rechazó categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o agresión contra colaboradores, contribuyentes o ciudadanos dentro de las instalaciones municipales.