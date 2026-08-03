Reserve agua: IDAAN suspenderá el servicio este miércoles en Tumba Muerto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este miércoles 5 de agosto realizará trabajos de instalación de una válvula de 16 pulgadas en la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), por lo que el suministro de agua potable será irregular en varios sectores de la ciudad de Panamá.

Los trabajos se desarrollarán de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., específicamente frente a la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Tema de interés: IDAAN: fechas, horarios y sectores afectados por trabajos de mantenimiento del 3 al 9 de agosto

IDAAN - Sectores afectados por la suspensión de agua

El @IDAANinforma que este miércoles 5 de agosto realizará la instalación de una válvula de 16” frente a la Universidad Santa María La Antigua en la Avenida Ricardo J. Alfaro de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que el suministro de agua será irregular en varios sectores. pic.twitter.com/GgJZU8DY12 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Durante la ejecución de estas labores, el suministro de agua potable será irregular en las siguientes áreas:

Limajo.

El Bosque.

Altos de Santa María.

El Milagro.

Los Libertadores.

Hospital San Miguel Arcángel.

Policlínica de Betania.

Clínica Yee.

Universidad Interamericana de Panamá.

Universidad Latina.

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Universidad Santa María La Antigua (USMA).

IDAAN recomienda almacenar agua

Ante la interrupción temporal del servicio, el IDAAN recomendó a los residentes y comercios de los sectores afectados tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el horario de los trabajos.

Asimismo, la entidad pidió a los conductores transitar con precaución y respetar la señalización colocada en el área donde se desarrollarán las labores.