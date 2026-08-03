Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 08:34

Triple pago a jubilados y pensionados inicia este martes 4 de agosto

Este martes los jubilados y pensionados de Panamá recibirán la primera quincena de este mes, según el calendario de la CSS.

Pago a jubilados y pensionados. 

Pago a jubilados y pensionados. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados de Panamá podrán recibir la primera quincena de este mes el martes 4 de agosto mediante acreditación bancaria (ACH).

Este desembolso continuará el miércoles 5 de agosto para los beneficiarios que cobran a través de cheques.

Por su parte, el segundo pago corresponderá a la segunda quincena del mes para ambas modalidades. En esa misma fecha se tiene contemplada la entrega del bono permanente a los jubilados.

Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.
  • Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

Septiembre

  • ACH: viernes 4 y 18 de septiembre.
  • Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

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