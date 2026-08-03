Triple pago a jubilados y pensionados inicia este martes 4 de agosto

De acuerdo con el calendario de pago de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados de Panamá podrán recibir la primera quincena de este mes el martes 4 de agosto mediante acreditación bancaria (ACH).
Por su parte, el segundo pago corresponderá a la segunda quincena del mes para ambas modalidades. En esa misma fecha se tiene contemplada la entrega del bono permanente a los jubilados.
Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre
Agosto
- ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.
- Cheques: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.
Septiembre
- ACH: viernes 4 y 18 de septiembre.
- Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.
Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.