¿Multan al minisúper si un tanque de gas trae menos contenido? Acodeco responde

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclaró este domingo que no aplica sanciones a los comercios minoristas cuando, durante los operativos de verificación, se detecta que un cilindro de gas licuado de petróleo (GLP) de 25 libras contiene menos gas del que corresponde.

La entidad explicó que las inspecciones se realizan en minisúper, abarroterías y otros puntos de venta, con el objetivo de verificar que los cilindros cumplan con el contenido neto establecido por la normativa.

¿Qué hace la Acodeco si encuentra un cilindro con menos gas?

Según la Acodeco, cuando los funcionarios detectan un cilindro con un contenido inferior al permitido, este es retirado del establecimiento para realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente.

La @AcodecoPma señaló este domingo que la entidad no aplica sanciones a los locales comerciales cuando se detecta que un tanque contiene menos gas del que corresponde, durante los operativos de verificación del contenido neto de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de… pic.twitter.com/uILYNemyvI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 2, 2026

Posteriormente, se notifica al distribuidor responsable, quien deberá presentar sus descargos. Si las investigaciones determinan que hubo incumplimiento de las normas sobre contenido neto, las sanciones se aplicarán a quien resulte responsable, conforme a la legislación vigente.

Llaman a no dejarse llevar por información falsa

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, reiteró que los propietarios de minisúper, abarroterías y la ciudadanía no deben dejarse llevar por informaciones incorrectas que circulan sobre estos operativos.

"Nuestro procedimiento consiste en retirar ese cilindro, realizar las verificaciones técnicas e iniciar la investigación correspondiente para determinar dónde se produjo la anomalía. Si se comprueba un incumplimiento por parte del distribuidor o de cualquier otro responsable dentro de la cadena de suministro, se aplicarán las sanciones que establece la ley", señaló.

Operativos continuarán en todo el país

La Acodeco informó que las verificaciones del contenido neto de los cilindros de GLP de 25 libras continuarán desarrollándose a nivel nacional como parte de las acciones permanentes de vigilancia del mercado.

El objetivo de estos operativos es fortalecer la transparencia en la cadena de distribución del gas licuado de petróleo y proteger los derechos económicos de los consumidores panameños.