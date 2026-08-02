Fatal accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera deja dos muertos y un herido

Dos personas perdieron la vida y una más resultó herida tras un accidente de tránsito registrado en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura del sector de Bique, en la provincia de Panamá Oeste.
Autoridades investigan las causas del accidente
Tras el accidente, unidades de los organismos de emergencia y de las autoridades competentes acudieron al lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que originaron el siniestro.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.