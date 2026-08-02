MINSA aplicará un anticuerpo contra el Virus Sincitial Respiratorio a recién nacidos desde finales de agosto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que a finales de agosto de 2026 comenzará la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS) , una estrategia dirigida a proteger a los recién nacidos con mayor riesgo de desarrollar formas graves de esta enfermedad.

La aplicación se realizará en las maternidades de las instalaciones del MINSA al momento del nacimiento , junto con el esquema inicial de inmunización neonatal que incluye las vacunas contra la Hepatitis B y la BCG .

MINSA: ¿Quiénes recibirán el anticuerpo contra el VRS?

El jefe de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del MINSA, Edgardo Ureña, explicó que el anticuerpo monoclonal estará dirigido a los recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio durante el embarazo.

El @MINSAPma informa que a finales de agosto dará inicio a la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS).



Indica que la aplicación se realizará en las maternidades de las instalaciones de salud del Minsa, al momento del… pic.twitter.com/fsRW7v1no4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 2, 2026

La medida forma parte del fortalecimiento de la Estrategia Mixta frente al Virus Respiratorio Sincitial, impulsada por el MINSA desde 2025 para reducir el riesgo de complicaciones respiratorias en los primeros meses de vida.

Estrategia para proteger a los bebés

Según el MINSA, la incorporación del anticuerpo monoclonal representa la siguiente etapa de la estrategia nacional iniciada con la vacunación de mujeres embarazadas.

El objetivo es ampliar la protección de los recién nacidos, especialmente de aquellos cuyas madres no pudieron recibir la vacuna durante la gestación, disminuyendo el riesgo de hospitalizaciones y cuadros respiratorios graves asociados al VRS.

Llamado a las mujeres embarazadas

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a las mujeres embarazadas que cumplan con los criterios establecidos para que acudan oportunamente a los centros de salud y reciban la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio entre las semanas 30 y 36 de gestación.

Además, recomendó mantener las medidas de higiene y prevención de infecciones respiratorias para proteger a los lactantes y a las personas más vulnerables.