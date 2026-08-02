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EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 2 de agosto del 2026

Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional

Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional

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Entretenimiento - 

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 2 de agosto de 2026.

Por Noemí Ruíz

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este de 2 de agosto del 2026.

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RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 2 DE AGOSTO DE 2026

PRIMER PREMIO: 8479

Letras: DBAB

Serie: 7

Folio: 2

SEGUNDO PREMIO: 3611

TERCER PREMIO: 0304

La última cifra del tercer premio es el: 4

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio

Tercer premio completo: 0304

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo dominical del 2 de agosto.

Número: 0

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante

Avanza el segundo número del tercer premio

La segunda cifra de este tercer premio del sorteo dominical del 2 de agosto es: 3

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo dominical del 2 de agosto, pero no menos importante.

La primera cifra es el: 0

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 1

Completo es: 3611

Ya casi termina el segundo premio

Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:

Número: 1

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:

Número: 6

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primer número es el: 3

Serie y Folio del sorteo dominical

Avanza el sorteo dominical y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 7
  • Folio: 2

Última cifra de este primer premio

El número 9 - letra B ¿Ganó?

Premio completo: 8479- Letras: DBAB

Viene bueno el primer premio del sorteo dominical

Número: 7 - Letra: A

Continúa el primer premio del sorteo dominical

El primer premio del sorteo dominical del 2 de agosto avanza y sale:

Número: 4 - Letra: B

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 8 - Letra: D

Inicia el sorteo dominical del 2 de agosto del 2026

El conteo de la balotas para el sorteo dominical culmina y todos están a la espera del inicio

Hoy puede ser el día en que ganes el sorteo dominical, este domingo 2 de agosto

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 2, 2, 4

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de agosto del 2026?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

¿A qué hora inicia el sorteo del 2 de agosto de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 2 de agosto de 2026.

Resultado del Gordito del Zodiaco del 31 de julio

Premio mayor: 4459

Letras: BDDB

  • Serie: 3
  • Folio: 12

Segundo premio: 47

Tercer premio: 60

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