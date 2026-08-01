Cerrada la vía Chiriquí Grande-Gualaca por deslizamiento de tierra

La mañana de este sábado 1 de agosto se registró un deslizamiento de tierra en la vía Chiriquí Grande-Gualaca, que mantiene totalmente bloqueado el paso de buses, camiones con carga y vehículos particulares.



El Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Bocas del Toro… pic.twitter.com/8Gz40nYxTE