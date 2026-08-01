Bocas del Toro Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 16:44

Cerrada la vía Chiriquí Grande-Gualaca por deslizamiento de tierra

El MOP informó que la maquinaria de la institución se traslada a la vía Chiriquí Grande-Gualaca para las reparaciones.

Deslizamiento de tierra en la vía Chiriquí Grande-Gualaca. 

Deslizamiento de tierra en la vía Chiriquí Grande-Gualaca. 

MOP
Ana Canto
Por Ana Canto

La mañana de este sábado 1 de agosto se registró un deslizamiento de tierra en la vía Chiriquí Grande-Gualaca, lo que mantiene totalmente bloqueado el paso de autobuses, camiones de carga y vehículos particulares.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Bocas del Toro informó que maquinaria de la institución se traslada al lugar para despejar la carretera y restablecer el tráfico vehicular.

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