Yemil sale de prisión: jueza concede libertad vigilada por trabajo al artista

La jueza de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio, Yira Quintero, reemplazó la pena de 75 meses de prisión por la medida de libertad vigilada por trabajo al cantante de música urbana Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como "Yemil", tras cumplir dos tercios de la condena impuesta en 2022 por el delito de violencia psicológica.
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Desempeño laboral: Laborar en la empresa Multibites Group, S.A., realizando funciones de limpieza, compras y mensajería los días miércoles y jueves, en horario de 4:00 p. m. a 11:00 p. m., con un salario mensual de B/. 300.00.
- Tratamiento e intervención psicológica: Recibir tratamiento psicológico especializado contra la violencia doméstica en un centro de salud público o privado, e incorporarse a los talleres de Psicología del Equipo Interdisciplinario del Órgano Judicial.
- Seguimiento social: Someterse a visitas periódicas de control por parte de Trabajo Social en su residencia y lugar de trabajo.
- Restricción domiciliaria y permisos: Permanecer en su residencia los días miércoles y jueves de 1:00 a. m. a 7:00 a. m. Cualquier actividad artística adicional durante ese lapso requerirá autorización previa del Juzgado de Cumplimiento mediante solicitud escrita.
- Controles laborales e irrestricta prohibición de contacto: Firmar controles de asistencia en su empleo, justificar eventuales ausencias por fuerza mayor, mantener puntualidad y abstenerse de acercarse a la víctima por cualquier medio.
La jueza estableció que la pena concluirá el 20 de mayo de 2028. Respecto al resarcimiento a la víctima, ordenó que las partes procuren un acuerdo; de lo contrario, el Juzgado de Cumplimiento emitirá el pronunciamiento correspondiente.