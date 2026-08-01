Yemil sale de prisión: jueza concede libertad vigilada por trabajo al artista

Artista panameño Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como "Yemil". TReporta

Por Ana Canto La jueza de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio, Yira Quintero, reemplazó la pena de 75 meses de prisión por la medida de libertad vigilada por trabajo al cantante de música urbana Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido como "Yemil", tras cumplir dos tercios de la condena impuesta en 2022 por el delito de violencia psicológica.

Como parte de la resolución, la jueza dispuso que el cantante deberá cumplir con las siguientes condiciones:

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