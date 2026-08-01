Desfile de San Miguelito: horario y cierre de vía este sábado 1 de agosto

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. @alcaldiasanmiguelito

Por Ana Canto La Alcaldía de San Miguelito celebrará este sábado 1 de agosto el 56.º aniversario del distrito con un desfile en el que participarán bandas escolares, conjuntos folclóricos y bandas independientes.

Debido a esta actividad conmemorativa, las autoridades informaron que se efectuará un cierre vial en la zona.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse