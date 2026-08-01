Desfile de San Miguelito: horario y cierre de vía este sábado 1 de agosto

La Alcaldía de San Miguelito celebrará este sábado 1 de agosto el 56.º aniversario del distrito con un desfile en el que participarán bandas escolares, conjuntos folclóricos y bandas independientes.
Horario y cierre por el desfile de San Miguelito
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Vía afectada: Vía Circunvalación, hasta la estación de combustible Delta Paraíso.
Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.
Horario: Cierre parcial desde las 12:00 m.d. y hasta las 11:00 p. m.
Se recomienda a los conductores tomar vías alternas durante el horario indicado, así como seguir las instrucciones del personal de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).