San Miguelito Nacionales -  1 de agosto de 2026 - 11:20

Desfile de San Miguelito: horario y cierre de vía este sábado 1 de agosto

El Desfile de San Miguelito se celebrará este sábado 1 de agosto, con bandas escolares e independientes.

Alcaldesa de San Miguelito

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. 

@alcaldiasanmiguelito
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito celebrará este sábado 1 de agosto el 56.º aniversario del distrito con un desfile en el que participarán bandas escolares, conjuntos folclóricos y bandas independientes.

Debido a esta actividad conmemorativa, las autoridades informaron que se efectuará un cierre vial en la zona.

Horario y cierre por el desfile de San Miguelito

  • Vía afectada: Vía Circunvalación, hasta la estación de combustible Delta Paraíso.

  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026.

  • Horario: Cierre parcial desde las 12:00 m.d. y hasta las 11:00 p. m.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas durante el horario indicado, así como seguir las instrucciones del personal de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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