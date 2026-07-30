Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter.

Un hombre fue asesinado este jueves en el sector de El Poderoso, en Torrijos Carter, distrito de San Miguelito. El hecho de sangre se registró a un costado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Un hombre fue asesinado este jueves en el sector El Poderoso de Torrijos Carter, distrito de San Miguelito.— Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026
El hecho se registró al lado de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Unidades de la @policiadepanama se encuentran en el lugar.
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