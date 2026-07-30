San Miguelito Nacionales -  30 de julio de 2026 - 17:48

Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter

Un hombre fue asesinado este jueves en el sector de El Poderoso, en Torrijos Carter. La Policía Nacional se presentó para acordonar la escena.

Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter.

Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre fue asesinado este jueves en el sector de El Poderoso, en Torrijos Carter, distrito de San Miguelito. El hecho de sangre se registró a un costado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Al lugar se apersonaron unidades de la Policía Nacional para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

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