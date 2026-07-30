Hombre es asesinado a un costado de una parroquia en Torrijos Carter.

Un hombre fue asesinado este jueves en el sector El Poderoso de Torrijos Carter, distrito de San Miguelito.



El hecho se registró al lado de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.



Unidades de la @policiadepanama se encuentran en el lugar.



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