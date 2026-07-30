PANAMÁ Nacionales -  30 de julio de 2026 - 17:29

Cierre en la vía Panamericana por obras de la Línea 3 del Metro de Panamá

El cierre de la vía Panamericana se desarrollarán desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto, informó el Metro de Panamá.

 Línea 3 del Metro de Panamá.

 Línea 3 del Metro de Panamá.

Metro de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

Este fin de semana se realizará un cierre temporal de los carriles de la vía Panamericana en dirección hacia el centro de la ciudad de Panamá. La medida se aplicará desde La Popular Eddy hasta la Plaza Kuang, en el sector de Burunga, distrito de Arraiján, debido a los trabajos de izaje de una pasarela para la Línea 3 del Metro de Panamá.

Las labores se desarrollarán desde las 9:30 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto.

Rutas alternas y accesos durante el cierre:

  • Los conductores que requieran dirigirse hacia el centro de Panamá deberán utilizar el retorno en U habilitado frente al acceso del residencial La Arboleda y tomar la autopista Arraiján-La Chorrera.

  • Los residentes de las calles secundarias afectadas podrán acceder a sus viviendas con la previa autorización de las unidades policiales apostadas en el área.

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