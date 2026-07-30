Cierre en la vía Panamericana por obras de la Línea 3 del Metro de Panamá

Este fin de semana se realizará un cierre temporal de los carriles de la vía Panamericana en dirección hacia el centro de la ciudad de Panamá. La medida se aplicará desde La Popular Eddy hasta la Plaza Kuang, en el sector de Burunga, distrito de Arraiján, debido a los trabajos de izaje de una pasarela para la Línea 3 del Metro de Panamá.