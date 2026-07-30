Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 17:57

Visitas a privados de libertad se reanudarán desde el 3 de agosto: conozca las nuevas reglas

Las autoridades informaron que las visitas a privados de libertad se llevarán a cabo bajo estrictos controles de orden y seguridad.

Reanudan visitas a privados de libertad.

Reanudan visitas a privados de libertad.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Gobierno (MINGOB), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), anunció que las visitas presenciales de familiares a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios y cuarteles policiales del país se restablecerán a partir del lunes 3 de agosto de 2026.

Las autoridades informaron que los encuentros se llevarán a cabo bajo estrictos controles de orden y seguridad, sujetos a los horarios y protocolos fijados por la institución.

Disposiciones y pautas para el ingreso y entrega de insumos:

  • Límite de visitantes: Se permitirá la entrada de un solo familiar por cada persona privada de libertad.

  • Entrega de insumos básicos: No se recibirán encomiendas ni insumos durante las jornadas de visita.

  • Puntos de recepción: Para las provincias de Panamá y Colón, la entrega de insumos se realizará en las instalaciones del antiguo CEFERE. En el resto del país, el proceso se ajustará al cronograma y procedimiento de la DGSP.

  • Consulta de horarios: Las fechas, turnos y normativas detalladas están disponibles en el portal web institucional (www.mingob.gob.pa).

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