Visitas a privados de libertad se reanudarán desde el 3 de agosto: conozca las nuevas reglas

El Ministerio de Gobierno (MINGOB), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), anunció que las visitas presenciales de familiares a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios y cuarteles policiales del país se restablecerán a partir del lunes 3 de agosto de 2026.
Disposiciones y pautas para el ingreso y entrega de insumos:
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Límite de visitantes: Se permitirá la entrada de un solo familiar por cada persona privada de libertad.
Entrega de insumos básicos: No se recibirán encomiendas ni insumos durante las jornadas de visita.
Puntos de recepción: Para las provincias de Panamá y Colón, la entrega de insumos se realizará en las instalaciones del antiguo CEFERE. En el resto del país, el proceso se ajustará al cronograma y procedimiento de la DGSP.
Consulta de horarios: Las fechas, turnos y normativas detalladas están disponibles en el portal web institucional (www.mingob.gob.pa).