Panamá Nacionales -  30 de julio de 2026 - 16:57

Calendario de pagos del MEF para servidores públicos en agosto de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de desembolsos correspondiente a la primera quincena de agosto.

Calendario de pagos del MEF para servidores públicos.

Calendario de pagos del MEF para servidores públicos.

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de desembolsos correspondiente a la primera quincena de agosto para los servidores públicos. Según lo informado por la institución, los pagos para el primer grupo de entidades del Estado iniciarán el próximo 12 de agosto.

Pago del Décimo Tercer Mes

El calendario del MEF indica que la segunda partida del Décimo Tercer Mes se desembolsará el próximo jueves 6 de agosto de 2026.

Pago de las quincenas de agosto

12 y 26 de agosto

Primer grupo

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

13 y 27 de agosto

Segundo grupo

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

14 y 28 de agosto

Tercer grupo

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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