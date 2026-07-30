Calendario de pagos del MEF para servidores públicos en agosto de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de desembolsos correspondiente a la primera quincena de agosto para los servidores públicos. Según lo informado por la institución, los pagos para el primer grupo de entidades del Estado iniciarán el próximo 12 de agosto.
Pago de las quincenas de agosto
12 y 26 de agosto
Primer grupo
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
13 y 27 de agosto
Segundo grupo
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
14 y 28 de agosto
Tercer grupo
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/