MEF y UTP firman convenio para impulsar la innovación y la formación de servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para desarrollar iniciativas conjuntas en los ámbitos académico, científico, técnico y cultural, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y contribuir al desarrollo sostenible del país.

Este acuerdo reconoce la importancia de la alianza entre ambas instituciones para generar conocimiento, promover la innovación y consolidar la formación del talento humano al servicio del Estado y de la sociedad panameña.

Como ente rector de las políticas de capacitación del recurso humano estatal, el MEF impulsará, junto con la UTP, programas orientados al perfeccionamiento de los servidores públicos. Por su parte, la UTP aportará su trayectoria en la formación de profesionales en ingeniería, ciencias y tecnología, así como en la generación de conocimiento con impacto social y económico.

El convenio contempla diversas modalidades de cooperación, entre las que destacan:

Investigación e intercambio académico: Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica, así como el intercambio de experiencias.

Formación y desarrollo profesional: Organización de talleres, diplomados, maestrías, doctorados y programas de formación continua, además de facilidades para prácticas profesionales, pasantías y trabajos de graduación en el MEF.

Planificación, gobernanza y monitoreo: Realización de foros, mesas de trabajo y estudios sobre planificación estratégica; desarrollo de metodologías para la evaluación e implementación de políticas públicas, y apoyo científico para fortalecer los sistemas de seguimiento de planes nacionales.

Durante el acto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la relevancia de fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), especialmente en un contexto marcado por el avance de herramientas como la inteligencia artificial. Chapman puntualizó que estas tecnologías ya comienzan a incorporarse en el MEF para optimizar los procesos de análisis, las proyecciones económicas y la gestión fiscal.

Por su parte, la viceministra de Economía, Eida Sáiz, afirmó que esta iniciativa representa una oportunidad para que los estudiantes adquieran experiencia práctica y participen en proyectos de desarrollo nacional. A su vez, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, expresó el respaldo de la universidad a este tipo de alianzas que vinculan a la academia con el sector público en beneficio del talento y la innovación.