Presidente Mulino propone una Asamblea Constituyente para transformar el Estado en 2027

El presidente de la República , José Raúl Mulino, anunció este jueves que impulsará una Asamblea Constituyente durante el año 2027, como parte de su agenda para promover una transformación institucional del Estado panameño.

Durante su intervención en la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el mandatario afirmó que esta iniciativa representa una de las decisiones más trascendentales de su administración y que, de concretarse, sería el principal legado de su gobierno.

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Presidente Mulino dice que busca transformar el Estado

"El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar con el ánimo, por un lado, terminar de enrumbar esta economía de manera seria y responsable, sobre todo en el aspecto fiscal, pero también en la transformación institucional del Estado a través de una Constituyente, que será una de las decisiones más profundas, y si se logra con éxito, el legado más grande de mi gobierno, haber reformado al Estado dentro de una participación amplia, democrática de todos los sectores, como pasó en este país en 1945", expresó el presidente. "El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar con el ánimo, por un lado, terminar de enrumbar esta economía de manera seria y responsable, sobre todo en el aspecto fiscal, pero también en la transformación institucional del Estado a través de una Constituyente, que será una de las decisiones más profundas, y si se logra con éxito, el legado más grande de mi gobierno, haber reformado al Estado dentro de una participación amplia, democrática de todos los sectores, como pasó en este país en 1945", expresó el presidente.

Este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que estará impulsando una Asamblea Constituyente para el 2027.



“El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar con el… pic.twitter.com/kmbnO1mORy — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

El mandatario sostuvo que el proceso buscará una participación amplia y democrática de los distintos sectores del país, tomando como referencia el proceso constituyente desarrollado en Panamá en 1945.

Hasta el momento, Mulino no ha ofrecido mayores detalles sobre el mecanismo que propondrá para impulsar la Asamblea Constituyente ni el cronograma que seguiría esta iniciativa.

Una propuesta que marcaría la agenda política de 2027

El anuncio anticipa que el debate sobre una posible reforma constitucional ocupará un lugar central en la agenda política del próximo año, en momentos en que el Gobierno también mantiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la economía y el ordenamiento de las finanzas públicas.

La eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente implicaría uno de los procesos de mayor impacto institucional para Panamá, al abrir la discusión sobre posibles cambios a la estructura y funcionamiento del Estado.