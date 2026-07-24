Muere un joven luego de que su vehículo fuera arrastrado por una quebrada en Darién.

Un joven de 26 años perdió la vida luego de que el vehículo tipo pickup en el que se desplazaba fuera arrastrado por la corriente, mientras intentaba cruzar una quebrada en el sector de Platanilla, provincia de Darién.
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un incremento paulatino en la frecuencia y el período de las olas, lo que generará condiciones de mar picado en la vertiente del Pacífico. Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en playas y zonas de abordaje.