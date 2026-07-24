Darién Nacionales -  24 de julio de 2026 - 07:54

Muere un joven luego de que su vehículo fuera arrastrado por una quebrada en Darién

Un joven de 26 años perdió la vida luego de que el vehículo tipo pickup fuera arrastrado por la corriente en Darién.

Muere un joven luego de que su vehículo fuera arrastrado por una quebrada en Darién.

Muere un joven luego de que su vehículo fuera arrastrado por una quebrada en Darién.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un joven de 26 años perdió la vida luego de que el vehículo tipo pickup en el que se desplazaba fuera arrastrado por la corriente, mientras intentaba cruzar una quebrada en el sector de Platanilla, provincia de Darién.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por fuertes oleajes en el Pacífico panameño, el cual se mantendrá vigente hasta el lunes 27 de julio de 2026. La medida responde a las condiciones marítimas adversas que podrían representar riesgos para las actividades artesanales, turísticas y operativas en mar abierto y zonas costeras.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un incremento paulatino en la frecuencia y el período de las olas, lo que generará condiciones de mar picado en la vertiente del Pacífico. Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en playas y zonas de abordaje.

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