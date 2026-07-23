MiAmbiente lanza guía de buenas prácticas para la gestión de residuos en granjas porcinas.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió una nueva Guía de Buenas Prácticas Agroambientales para la Gestión Integral de Residuos de las Granjas Porcinas en Cuencas Hidrográficas, con el objetivo de reducir la contaminación de fuentes hídricas, fortalecer el cumplimiento normativo y promover una producción eficiente y sostenible.

El documento promueve la adopción de estrategias de producción más limpia y economía circular, orientadas al aprovechamiento eficiente de los recursos, la reducción de costos operativos, el fortalecimiento de la bioseguridad, el uso responsable del agua y la energía, así como la incorporación de tecnologías para el tratamiento de desechos.

Dirigida principalmente a pequeños y medianos productores porcinos, esta herramienta técnica facilita la implementación de prácticas agroambientales para cumplir con la normativa ambiental y sanitaria vigente, optimizar la gestión de residuos y prevenir la contaminación del agua, el suelo y el aire. Asimismo, la guía ofrece alternativas accesibles que simplifican el proceso sin requerir la contratación de consultorías externas o tramitaciones burocráticas complejas.

El proceso de implementación contempla los siguientes aspectos clave:

Acompañamiento técnico: Los productores recibirán asistencia por parte de las instituciones competentes durante el proceso.

Periodo de adecuación: Se establece un plazo razonable para que los miembros del sector adopten las medidas de forma gradual.

Esquema de seguimiento: Se aplicará un sistema de verificación para fiscalizar el cumplimiento de las buenas prácticas y la gestión ambiental permanente en las instalaciones.

La medida fue promulgada mediante la Resolución No. DM-0368-2026 del 17 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30571-A del 20 de julio de 2026. El documento es resultado del trabajo conjunto entre MiAmbiente, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y gremios del sector como la Comisión Nacional para el Desarrollo Porcino (CONAPOR), la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), la Asociación de Productores de Cerdos de Panamá (APORCEPPA), la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP) y la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), tras un proceso de revisión técnica y consulta pública.