Banco de Desarrollo Agropecuario recupera B/.1.46 millones en préstamos

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) informó que, al 15 de julio de 2026, recuperó B/.1,461,467.78 mediante procesos de cobro coactivo a nivel nacional.

Del total recuperado, B/.1,248,976.90 corresponden a capital y B/.212,490.88 a intereses, como parte de las acciones para sanear la cartera crediticia de la entidad.

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BDA fortalece recuperación de créditos

El BDA explicó que estos resultados forman parte de su programa de transformación institucional, orientado a fortalecer la recuperación de préstamos de vieja data y mejorar la eficiencia de la institución en beneficio de los micros y pequeños productores.

La entidad destacó que mayo de 2026 fue el mes con mayor recuperación, alcanzando B/.626,792.95 entre capital e intereses, gracias a los procesos jurídicos desarrollados por los jueces ejecutores del banco.