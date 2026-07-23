Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 11:40

Banco de Desarrollo Agropecuario recupera B/.1.46 millones en préstamos

El Banco de Desarrollo Agropecuario recuperó más de B/.1.46 millones en préstamos mediante procesos de cobro coactivo, como parte de su transformación.

BDA avanza en saneamiento de su cartera crediticia. 

BDA avanza en saneamiento de su cartera crediticia. 

María Hernández
Por María Hernández

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) informó que, al 15 de julio de 2026, recuperó B/.1,461,467.78 mediante procesos de cobro coactivo a nivel nacional.

Del total recuperado, B/.1,248,976.90 corresponden a capital y B/.212,490.88 a intereses, como parte de las acciones para sanear la cartera crediticia de la entidad.

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BDA fortalece recuperación de créditos

El BDA explicó que estos resultados forman parte de su programa de transformación institucional, orientado a fortalecer la recuperación de préstamos de vieja data y mejorar la eficiencia de la institución en beneficio de los micros y pequeños productores.

La entidad destacó que mayo de 2026 fue el mes con mayor recuperación, alcanzando B/.626,792.95 entre capital e intereses, gracias a los procesos jurídicos desarrollados por los jueces ejecutores del banco.

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