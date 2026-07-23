Confirman detención provisional de exdirector de la AMP por presunto enriquecimiento injustificado

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta a un exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) , investigado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada este miércoles 22 de julio en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

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Tribunal mantiene medida cautelar a exdirector de la AMP

El tribunal, integrado por los magistrados José Israel Correa, Carlos Barragán y Andrés Reyes, concluyó que la detención provisional es una medida idónea y proporcional debido a la gravedad del delito investigado y al riesgo de que el imputado no atienda el proceso penal.

Tribunal de Apelaciones confirma mayoritariamente la medida de detención provisional impuesta a un exdirector de la AMP.



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La medida había sido ordenada previamente por la jueza de Garantías Irene Cedeño.

Investigación por presunto enriquecimiento de más de B/.1.3 millones

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se inició el 30 de marzo de 2026, luego de que una auditoría realizada por la Contraloría General de la República detectara un presunto enriquecimiento injustificado por B/.1,322,234.38.

Según la investigación, los hechos se atribuyen al exadministrador de la AMP, quien ejerció el cargo entre julio de 2019 y junio de 2024.

Audiencia de apelación

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Jenisbeth Malek, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado particular Javier Quintero. El proceso continuará conforme a las etapas establecidas en el Sistema Penal Acusatorio.