AMP emitió más de 2,300 licencias de marino en el primer semestre de 2026

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) emitió 2,319 licencias de marino de aguas nacionales y capacitó a más de 3600 personas en seguridad marítima durante el primer semestre de 2026, mediante giras de trabajo en diversas comunidades costeras e insulares del país.

Previo a la obtención de su documentación, los participantes reciben formación en supervivencia en el mar, primeros auxilios, prevención y lucha contra incendios, seguridad de la navegación, nomenclatura náutica y uso adecuado de los equipos de seguridad, además de someterse a evaluaciones para certificar sus competencias.

Las jornadas de capacitación continuarán durante el segundo semestre de 2026 con un recorrido por comunidades de Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, Bocas del Toro, Guna Yala, Darién, Panamá, Panamá Oeste y Colón. El propósito de la iniciativa, impulsada por la Dirección General de Gente de Mar (DGGM), es descentralizar los servicios marítimos y facilitar el acceso a la documentación requerida a pescadores, operadores de embarcaciones menores y trabajadores del sector.

Asimismo, en el marco del Día del Pescador, celebrado junto a las festividades de la Virgen del Carmen, patrona de los marinos, la institución reconoció el aporte de quienes hacen del mar su medio de vida y desempeñan un papel fundamental en la economía nacional, el abastecimiento de las comunidades y el desarrollo del sector marítimo.