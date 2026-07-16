MINSA-CAPSI de Las Garzas realizará jornada de nebulización este 17 de julio

El Minsa-Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini, de Las Garzas, informó a la población que este viernes 17 de julio se realizará una jornada de nebulización en los predios y áreas internas de la instalación, como medida preventiva para el control de moscas y mosquitos.
#PanamáMetro | Este viernes 17 de julio, el MINSA-CAPSI Dr. Ricardo Martinelli Pardini, en Las Garzas, brindará atención hasta las 3:00 p.m. debido a una jornada de nebulización preventiva para el control de mosquitos y moscas. #MinsaPanamá pic.twitter.com/XnIxGplcK1— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 16, 2026