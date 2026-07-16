PANAMÁ Nacionales -  16 de julio de 2026 - 17:23

MINSA-CAPSI de Las Garzas realizará jornada de nebulización este 17 de julio

El Minsa-Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini, de Las Garzas ofrecerá el servicio hasta las 3:00 p.m. este viernes.

Minsa-Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini.

Minsa-Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini.

MINSA

El Minsa-Capsi Dr. Ricardo Martinelli Pardini, de Las Garzas, informó a la población que este viernes 17 de julio se realizará una jornada de nebulización en los predios y áreas internas de la instalación, como medida preventiva para el control de moscas y mosquitos.

Por tal motivo, y de manera excepcional, la atención al público se ofrecerá únicamente hasta las 3:00 p. m., con el fin de garantizar que las labores de nebulización se desarrollen de forma segura a partir de las 4:00 p. m.

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