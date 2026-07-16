Jóvenes, mujeres y adultos mayores se benefician de jornadas de capacitación en Panamá Norte

Jóvenes se benefician de jornadas de capacitación de la Alcaldía de Panamá.

El programa ‘Despierta tu Potencial’ estuvo en Colinas de Las Cumbres, Alcalde Díaz, para ofrecer talleres de desarrollo de habilidades y liderazgo a más de 150 jóvenes interesados en oportunidades de estudiar, trabajar y prosperar.

Con el interés de que aspiren al desarrollo integral de sus habilidades y aspiren a tomar las mejores decisiones en su vida, capacitadores expertos proveyeron a estos futuros profesionales de herramientas para su superación.

Para más de un centenar de mujeres procedentes de cinco corregimientos de Panamá Norte, recibieron a capacitadoras del proyecto ‘Viviendo la menopausia con bienestar’, con información sobre el autocuidado y la salud preventiva.

‘Abuelos en Acción’ reunió a 70 adultos mayores en el Centro Deportivo Roberto Kelly para disfrutar de una jornada de actividades recreativas con ejercicios físicos para tener una mejor calidad de vida.