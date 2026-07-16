Correos de Panamá alerta sobre correos y SMS fraudulentos que suplantan a la institución

Correos y Telégrafos de Panamá (Cotel).

Por Ana Canto Correos y Telégrafos de Panamá (Cotel) informó a la ciudadanía que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la institución para enviar correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) fraudulentos, con el objetivo de obtener información personal o realizar cobros indebidos.

Ante esta situación, la entidad recuerda a los usuarios las siguientes medidas de prevención:

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Sin solicitudes electrónicas: Correos de Panamá no solicita pagos, contraseñas ni datos bancarios mediante enlaces enviados por SMS o correos electrónicos.

Precaución con los enlaces: Se recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos provenientes de remitentes desconocidos.

Verificación de remitentes: Es fundamental constatar siempre que cualquier comunicación recibida proceda estrictamente de los canales oficiales de la institución.

Acción ante sospechas: Si recibe un mensaje de procedencia dudosa, elimínelo de inmediato y repórtelo a través de las cuentas oficiales de la entidad en redes sociales.

Protección de datos: Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y a evitar compartir información personal, bancaria o confidencial con terceros. La institución reiteró que continúa trabajando para proteger a sus usuarios y agradeció la colaboración de la población para evitar que más personas sean víctimas de estas modalidades de estafa. .@CorreosPma alerta que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la entidad para enviar correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) para estafar a usuarios. pic.twitter.com/z20BtYkvCe — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026