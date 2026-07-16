Incendio de vehículo provoca emergencia en la avenida José Agustín Arango

Bomberos atendieron una emergencia por vehículo incendiado en la avenida José Agustín Arango, a la altura del puente sobre el río Juan Díaz.



Desde el Centro de Operación Nacional, @conc5panama, se coordinó con unidades de la @policiadepanama y @BCBRP, quienes controlaron la… pic.twitter.com/TL9BYoXYgw