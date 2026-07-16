Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 16:06

Incendio de vehículo provoca emergencia en la avenida José Agustín Arango

El incendio del vehículo se registró en la avenida José Agustín Arango, a la altura del puente sobre el río Juan Díaz.

Incendio de vehículo provoca emergencia.

Incendio de vehículo provoca emergencia.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron una emergencia por el incendio de un vehículo en la avenida José Agustín Arango, a la altura del puente sobre el río Juan Díaz.

La respuesta fue coordinada desde el Centro de Operación Nacional (CON C5) junto a efectivos de la Policía Nacional y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), quienes lograron controlar la situación de manera oportuna.

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