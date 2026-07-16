Aprehenden a mujer por presunta tentativa de homicidio en operativo en Las Garzas

Una mujer fue aprehendida durante un operativo desarrollado por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Policía Nacional, en el corregimiento de Las Garzas. La diligencia forma parte de una investigación por un caso de tentativa de homicidio.
La aprehensión se realizó como parte de las acciones investigativas que adelantan el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el caso.
Continuarán las diligencias judiciales
Tras la aprehensión, la sospechosa deberá ser puesta a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes, en las que se definirán las medidas procesales que correspondan.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho que se investiga.