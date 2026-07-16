Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 16:08

Aprehenden a mujer por presunta tentativa de homicidio en operativo en Las Garzas

Una mujer fue aprehendida durante un operativo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional en Las Garzas por presunta tentativa de homicidio.

Aprehenden a mujer por presunta tentativa de homicidio

Aprehenden a mujer por presunta tentativa de homicidio

@PGN_PANAMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer fue aprehendida durante un operativo desarrollado por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Policía Nacional, en el corregimiento de Las Garzas. La diligencia forma parte de una investigación por un caso de tentativa de homicidio.

La investigan por un hecho ocurrido en marzo

De acuerdo con las autoridades, la mujer es investigada por su presunta vinculación con un hecho registrado el 15 de marzo de 2026 en la comunidad de San Francisco.

La aprehensión se realizó como parte de las acciones investigativas que adelantan el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el caso.

Continuarán las diligencias judiciales

Tras la aprehensión, la sospechosa deberá ser puesta a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes, en las que se definirán las medidas procesales que correspondan.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho que se investiga.

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