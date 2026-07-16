Sismo de magnitud 4.7 sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica; no se reportan daños

Sismo de magnitud 4.7 sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Un sismo de magnitud 4.7 se registró la madrugada de este jueves al sureste de Progreso, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) procedió a realizar los monitoreos de rigor y verificó que no se reportaron afectaciones ni daños estructurales.

Coincidentemente, en centros educativos de la provincia de Chiriquí se realizaron simulacros ante desastres con el objetivo de enseñar e incentivar a los estudiantes a conocer las formas correctas de reaccionar frente a estos sucesos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante la actividad, los alumnos aprendieron cuáles son los sitios más seguros para resguardarse, con la finalidad de minimizar el tiempo de evacuación de los planteles.

Producto del movimiento sísmico de este jueves, se han registrado varias réplicas en la provincia chiricana.