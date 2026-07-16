Robo en casa de Anyuri: condenan a 8 años de prisión a un implicado en el caso de "La Cuchita"

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado responsable del delito de robo agravado cometido en la residencia de la cantante de género urbano Yasiree Anyuri Lozano González, conocida artísticamente como "La Cuchita".

La condena fue impuesta mediante una audiencia de acuerdo de pena, presentada ante un Juzgado de Garantías, donde se validó el convenio alcanzado entre las partes.

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El robo ocurrió en El Crisol

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 3 de abril de 2025, después de las 8:00 p.m., en la urbanización Los Caciques, en El Crisol, corregimiento de José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

A través de una audiencia de acuerdo de pena fue condenado a 8 años de prisión un hombre señalado por el delito de robo agravado en la residencia de la cantante del género urbano, Yasiree Anyuri Lozano González, conocida como "La Cuchita".



El hecho ocurrió el 3 de abril del año… pic.twitter.com/F02UKa8b7M — Telemetro Reporta (@TReporta) July 16, 2026

Según el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto con otras personas y, utilizando violencia, intimidación y armas de fuego, despojaron a la artista y a su acompañante de documentos personales, tarjetas bancarias, joyas y otros bienes.

Investigación continúa contra otros implicados

Las autoridades informaron que durante el proceso se realizó una ruptura procesal, por lo que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los demás presuntos involucrados en el robo.

"La Cuchita" rompe el silencio tras la condena

Luego de conocerse la decisión judicial, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que había mantenido silencio mientras avanzaba el proceso.

"Después de mantener silencio durante todo este proceso, hoy puedo decir que se logró la condena de 8 años de prisión para uno de los participantes del robo del que fui víctima en mi residencia el año pasado", publicó en su cuenta de Instagram. "Después de mantener silencio durante todo este proceso, hoy puedo decir que se logró la condena de 8 años de prisión para uno de los participantes del robo del que fui víctima en mi residencia el año pasado", publicó en su cuenta de Instagram.

La artista también agradeció el trabajo de su equipo legal y de las autoridades que participaron en la investigación del caso.