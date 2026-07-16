Robo en casa de Anyuri: condenan a 8 años de prisión a un implicado en el caso de "La Cuchita"

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión tras ser hallado responsable del delito de robo agravado cometido en la residencia de la cantante de género urbano Yasiree Anyuri Lozano González, conocida artísticamente como "La Cuchita".
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El robo ocurrió en El Crisol
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 3 de abril de 2025, después de las 8:00 p.m., en la urbanización Los Caciques, en El Crisol, corregimiento de José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.
Según el Ministerio Público, el hoy condenado actuó junto con otras personas y, utilizando violencia, intimidación y armas de fuego, despojaron a la artista y a su acompañante de documentos personales, tarjetas bancarias, joyas y otros bienes.
Investigación continúa contra otros implicados
Las autoridades informaron que durante el proceso se realizó una ruptura procesal, por lo que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de los demás presuntos involucrados en el robo.
"La Cuchita" rompe el silencio tras la condena
Luego de conocerse la decisión judicial, la cantante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que había mantenido silencio mientras avanzaba el proceso.
La artista también agradeció el trabajo de su equipo legal y de las autoridades que participaron en la investigación del caso.