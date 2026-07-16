PASE-U 2026: IFARHU entregará nuevas tarjetas débito en la provincia de Coclé

Los estudiantes de la provincia de Coclé comenzarán a recibir el primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) a través de la aplicación PUNCH, de la Caja de Ahorros. La entrega de las tarjetas correspondientes se llevará a cabo del martes 21 al sábado 25 de julio en los distritos de Aguadulce y Penonomé.

Durante esta jornada, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) prevé atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios, lo que equivale a un desembolso total de B/. 5, 647,650.

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Con el fin de agilizar el proceso de entrega y activación del beneficio, la institución insta a los acudientes a seguir esta guía de requisitos y pasos:

Descarga de la aplicación: Se recomienda instalar previamente la aplicación PUNCH en el teléfono celular para facilitar la posterior activación y el uso del beneficio.

Documentación obligatoria: Al momento del retiro, será indispensable presentar la cédula de identidad física y vigente del acudiente.

Horarios de atención: Los puntos habilitados brindarán servicio en un horario de 7:00 a. m. a 12:00 m. (mediodía).

Puntualidad y fechas: Se exhorta a los interesados a asistir únicamente en la fecha y el lugar que les han sido asignados en el cronograma oficial.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.