PASE-U: IFARHU explica dónde realizar compras con la nueva tarjeta

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la semana pasada la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el cobro del programa PASE-U .

De acuerdo con la entidad, las compras se podrán realizar en los comercios autorizados y afiliados al programa, tanto mediante el uso de la plataforma digital como con la tarjeta física, la cual podrá ser retirada a nivel nacional durante las jornadas de entrega de la institución.

Para completar el proceso de validación de la tarjeta con la aplicación Punch de la Caja de Ahorros, los padres de familia y los responsables legales de los beneficiarios deben cumplir con los siguientes pasos:

Verificación de datos: El personal ubicado en los centros de retiro validará la información de los estudiantes y sus acudientes para habilitar el beneficio en el sistema.

Presentación de documento: El acudiente deberá presentar únicamente su cédula de identidad personal en formato físico y vigente.

Alternativa sin teléfono compatible: Aquellos acudientes que no cuenten con un dispositivo móvil compatible con la aplicación podrán solicitar una tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros. Este plástico les permitirá acceder a los fondos y realizar compras en los comercios afiliados.

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS). Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Esta herramienta tecnológica podrá utilizarse para verificar los depósitos y los fondos registrados en la cuenta de la tarjeta física, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del PASE-U.