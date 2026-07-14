CSS fortalece los servicios de diagnóstico en el hospital Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, amplió su capacidad diagnóstica con la incorporación de un moderno equipo de radiografía craneofacial y panorámica dental.
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El equipo está diseñado para ofrecer imágenes de alta calidad que facilitan la detección temprana de tumores, caries profundas, malformaciones óseas y otras patologías que requieren una evaluación especializada.
CSS moderniza el Hospital Manuel Amador Guerrero con equipo de radiografía
La CSS destacó que esta incorporación fortalece la atención médica en la provincia de Colón y mejora el acceso de la población a servicios diagnósticos especializados, reduciendo tiempos de espera y evitando desplazamientos hacia otros centros hospitalarios.
Con esta inversión en tecnología médica, el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero continúa ampliando su oferta de servicios para brindar una atención más oportuna y eficiente a los asegurados y pacientes de la región.