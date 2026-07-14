MiAmbiente reabre el acceso al volcán Barú por la ruta de Camiseta en Boquete

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que fue reabierto el acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú por la ruta de Camiseta, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.
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MiAmbiente mantendrá monitoreo en el área
Aunque el acceso ya está habilitado, MiAmbiente indicó que se mantendrá un monitoreo permanente del área y de las condiciones meteorológicas.
La institución advirtió que las lluvias intensas podrían generar nuevos deslizamientos de tierra, por lo que exhortó a los visitantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones del personal del parque.