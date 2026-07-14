Chiriquí Nacionales -  14 de julio de 2026 - 11:57

MiAmbiente reabre el acceso al volcán Barú por la ruta de Camiseta en Boquete

MiAmbiente informó la reapertura del acceso, tras concluir los trabajos de limpieza y evaluación por el derrumbe en La Nevera.

MiAmbiente reabre el acceso al volcán Barú 

MiAmbiente reabre el acceso al volcán Barú 

@MiAmbiente
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que fue reabierto el acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú por la ruta de Camiseta, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

La entidad explicó que la reapertura fue posible luego de concluir los trabajos de limpieza y la evaluación de riesgos tras el derrumbe registrado en el sector de La Nevera, donde las autoridades confirmaron que existen condiciones seguras para el ingreso de visitantes.

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MiAmbiente mantendrá monitoreo en el área

Aunque el acceso ya está habilitado, MiAmbiente indicó que se mantendrá un monitoreo permanente del área y de las condiciones meteorológicas.

La institución advirtió que las lluvias intensas podrían generar nuevos deslizamientos de tierra, por lo que exhortó a los visitantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones del personal del parque.

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