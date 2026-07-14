MiAmbiente reabre el acceso al volcán Barú por la ruta de Camiseta en Boquete

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó que fue reabierto el acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú por la ruta de Camiseta, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

La entidad explicó que la reapertura fue posible luego de concluir los trabajos de limpieza y la evaluación de riesgos tras el derrumbe registrado en el sector de La Nevera, donde las autoridades confirmaron que existen condiciones seguras para el ingreso de visitantes.

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MiAmbiente mantendrá monitoreo en el área

.@MiAmbientePma informa que ya ha sido reabierto el acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú, por la ruta de Camiseta en Boquete.



Detalla que la reapertura se realiza tras culminar los trabajos de limpieza y evaluación de riesgos tras el derrumbe registrado en el sector… pic.twitter.com/byF618wYDB — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

Aunque el acceso ya está habilitado, MiAmbiente indicó que se mantendrá un monitoreo permanente del área y de las condiciones meteorológicas.

La institución advirtió que las lluvias intensas podrían generar nuevos deslizamientos de tierra, por lo que exhortó a los visitantes a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones del personal del parque.