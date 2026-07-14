¡No lo olvide! Estas son las Agroferias del IMA para el 15 de julio y así podrá hacer sus compras

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 15 de julio, en diferentes regiones del país.
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Agroferias del IMA para el miércoles 15 de julio
Veraguas
- Casa Comunal de El Marañón, en el distrito de Soná
- Casa Comunal de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya
Panamá Oeste
- Cancha de baloncesto de Villa Carmen, distrito de Capira
Herrera
- Junta Comunal de Quebrada del Cipiran, distrito de Las Minas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Jaramillo, distrito de Boquete
Panamá Este
- Comunidad de Pueblo Nuevo y Betel, en El Llano, distrito de Chepo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, en el distrito de Changuinola
Agroferias del IMA para el miércoles 15 de julio
- Coclé
- Veraguas
- Panamá Oeste
- Chiriquí
- Panamá
- Herrera
- Los Santos
- Panamá
- Este
- Darién
- Colón
- Comarca Ngabe Buglé