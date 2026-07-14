Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 14:24

¡No lo olvide! Estas son las Agroferias del IMA para el 15 de julio y así podrá hacer sus compras

Estas es la lista de lugares donde realizarán las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del miércoles 15 de julio.

Estas son las Agroferias del IMA 

Estas son las Agroferias del IMA 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 15 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del IMA para el miércoles 15 de julio

Veraguas

  • Casa Comunal de El Marañón, en el distrito de Soná
  • Casa Comunal de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de Villa Carmen, distrito de Capira

Herrera

  • Junta Comunal de Quebrada del Cipiran, distrito de Las Minas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Jaramillo, distrito de Boquete

Panamá Este

  • Comunidad de Pueblo Nuevo y Betel, en El Llano, distrito de Chepo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, en el distrito de Changuinola

Agroferias del IMA para el miércoles 15 de julio

  • Coclé
  • Veraguas
  • Panamá Oeste
  • Chiriquí
  • Panamá
  • Herrera
  • Los Santos
  • Panamá
  • Este
  • Darién
  • Colón
  • Comarca Ngabe Buglé

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