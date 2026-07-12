Panamá Nacionales -  12 de julio de 2026 - 17:04

Tres provincias con Agroferias este lunes 13 de julio

Estas son las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario que han sido programadas en Panamá este lunes 13 de julio de 2026.

 Agroferias del IMA.

 Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 13 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias para este lunes 13 de julio

Coclé

  • Parque 15 de Enero en Antón cabecera, distrito de Antón.

Panamá Oeste

  • Junta comunal de Obaldía, distrito de La Chorrera.
  • Cancha techada de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.

Darién

  • Plaza Aruba, en Metetí, distrito de Pinogana.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias en Panamá para el viernes 10 y sábado 11 de julio

Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 9 y 10 de julio

IMA publica las Agroferias disponibles para el 8 y 9 de julio

Recomendadas

Más Noticias