Tres provincias con Agroferias este lunes 13 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 13 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias para este lunes 13 de julio
Coclé
- Parque 15 de Enero en Antón cabecera, distrito de Antón.
Panamá Oeste
- Junta comunal de Obaldía, distrito de La Chorrera.
- Cancha techada de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.
Darién
- Plaza Aruba, en Metetí, distrito de Pinogana.