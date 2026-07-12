Caso DGI: dictan detención provisional a 12 investigados por lesión de $40 millones

La medida de detención provisional fue dictada para 12 personas, mientras que a otros dos sospechosos se les otorgó depósito domiciliario. Todos están vinculados a una organización criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos ( DGI ), la cual presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema e-Tax de contribuyentes que ya habían pagado al fisco.

Los sospechosos fueron aprehendidos mediante la Operación Pandora. Las medidas cautelares fueron ordenadas este sábado durante una audiencia de solicitudes múltiples que culminó pasadas las 11:00 p.m. Las personas implicadas están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos públicos.

Las partes intervinientes anunciaron apelaciones a algunas de las medidas dictadas. Por ello, se fijó la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el próximo 3 de agosto a las 8:30 a.m., en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna.

Este caso tiene su inicio en el año 2024, que generó recientemente más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, lográndose la aprehensión de funcionarios de la DGI y particulares, que presuntamente causaron una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de 40 millones de dólares, al manipular el sistema E-TAX 2.0 de dicha entidad pública, para apropiarse de créditos fiscales.