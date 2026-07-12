Caso DGI: dictan detención provisional a 12 investigados por lesión de $40 millones

La medida de detención provisional fue dictada para 12 personas, mientras que a otros dos sospechosos se les otorgó depósito domiciliario. Todos están vinculados a una organización criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), la cual presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema e-Tax de contribuyentes que ya habían pagado al fisco.
Las partes intervinientes anunciaron apelaciones a algunas de las medidas dictadas. Por ello, se fijó la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el próximo 3 de agosto a las 8:30 a.m., en la sala 5 del edificio judicial de Plaza Fortuna.
Este caso tiene su inicio en el año 2024, que generó recientemente más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, lográndose la aprehensión de funcionarios de la DGI y particulares, que presuntamente causaron una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de 40 millones de dólares, al manipular el sistema E-TAX 2.0 de dicha entidad pública, para apropiarse de créditos fiscales.