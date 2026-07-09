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Aprehendidos por caso de alteración de datos del sistema E-TAX de la DGI comparecen ante audiencia

Las 16 personas que fueron aprehendidas mediante la Operación Pandora, comparecieron este jueves ante una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio. Los sospechosos están vinculados a una red de corrupción dedicada a eliminar cuentas millonarias del sistema E-TAX de la Dirección General de Ingresos (DGI), causando una lesión patrimonial de aproximadamente 40 millones de dólares en perjuicio del Estado. La audiencia será reanudada este viernes a las 2:00 p.m. para la fase de imputación de cargos.