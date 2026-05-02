Toque de queda en San Miguelito: 40 personas aprehendidas por incumplir medida

Un total de 40 personas fueron aprehendidas por incumplir el toque de queda establecido en el distrito de San Miguelito, informó la Policía Nacional de Panamá.

La medida, que rige en horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., se mantiene vigente en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la zona.

Toque de queda en San Miguelito: 40 aprehendidos

De acuerdo con el reporte oficial, del total de personas retenidas, 8 eran mujeres y 2 menores de edad, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes, con el fin de evitar sanciones y contribuir a la seguridad en las comunidades.