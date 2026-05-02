Panamá Nacionales -  2 de mayo de 2026 - 14:18

Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA el 4 y 5 de mayo

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá el lunes 4 y martes 5 de mayo. Los Productos baratos estarán desde las 8:00 a.m.

AGROFERIAS DEL IMA

AGROFERIAS DEL IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días 4 y 5 de mayo se llevarán a cabo las agroferias. En esta jornada, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA para este lunes 4 de mayo

Coclé

Casa Comunal de El Chirú, en el distrito de Antón

Agroferias del IMA para este martes 5 de mayo

Panamá Este

  • La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Quebrado de Loro, distrito de Mironó

Panamá Oeste

  • Cancha de Bejuco, distrito de Chame

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David

Coclé

  • Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce

Herrera

  • Cancha Municipal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María

Veraguas

  • Entrada a la Arena de El María, distrito de Las Palmas
  • Capilla de El Peñón, distrito de San Francisco

Darién

  • Frente al cementerio de Yavaiza, en el distrito de Pinogana

Panamá

  • Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo
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