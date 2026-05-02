Arroz a $5 en Panamá: lugares de las agroferias del IMA el 4 y 5 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días 4 y 5 de mayo se llevarán a cabo las agroferias. En esta jornada, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
Agroferias del IMA para este lunes 4 de mayo
Coclé
Casa Comunal de El Chirú, en el distrito de Antón
Agroferias del IMA para este martes 5 de mayo
Panamá Este
- La Zahína de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Quebrado de Loro, distrito de Mironó
Panamá Oeste
- Cancha de Bejuco, distrito de Chame
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David
Coclé
- Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce
Herrera
- Cancha Municipal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María
Veraguas
- Entrada a la Arena de El María, distrito de Las Palmas
- Capilla de El Peñón, distrito de San Francisco
Darién
- Frente al cementerio de Yavaiza, en el distrito de Pinogana
Panamá
- Parque de San Cristóbal, en el corregimiento de Río Abajo