Pago a jubilados y pensionados en mayo de 2026: ¿habrá cambio de fecha en la CSS?

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) confirmó que no habrá cambios en la fecha de pago correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.
Fechas de pago confirmadas por la CSS
De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán sus pagos en las siguientes fechas:
- Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
- Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026
Modalidades de cobro disponibles
La CSS reiteró que los jubilados y pensionados podrán acceder a sus pagos mediante:
- Transferencia directa a cuentas bancarias (ACH)
- Retiro de cheque en centros habilitados a nivel nacional
Sin modificaciones en el calendario
La entidad destacó que el cronograma se mantiene sin variaciones, por lo que los beneficiarios deben tomar como referencia las fechas ya establecidas.