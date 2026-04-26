Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 14:11

Pago a jubilados y pensionados en mayo de 2026: ¿habrá cambio de fecha en la CSS?

La CSS confirmó que no habrá cambios en el pago a jubilados y pensionados en mayo 2026. Conoce las fechas para ACH y retiro de cheque.

Pago a jubilados y pensionados

Pago a jubilados y pensionados

CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) confirmó que no habrá cambios en la fecha de pago correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026 para jubilados y pensionados en todo el país.

Fechas de pago confirmadas por la CSS

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

  • Acreditación bancaria (ACH): lunes 4 de mayo de 2026
  • Pago por cheque: martes 5 de mayo de 2026

Modalidades de cobro disponibles

La CSS reiteró que los jubilados y pensionados podrán acceder a sus pagos mediante:

  • Transferencia directa a cuentas bancarias (ACH)
  • Retiro de cheque en centros habilitados a nivel nacional

Sin modificaciones en el calendario

La entidad destacó que el cronograma se mantiene sin variaciones, por lo que los beneficiarios deben tomar como referencia las fechas ya establecidas.

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