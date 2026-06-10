UNACHI fija elecciones para elegir nuevo rector tras renuncia de Etelvina de Bonagas

El Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) estableció el calendario electoral para escoger al nuevo rector o rectora de la institución. Las votaciones se llevarán a cabo el próximo 19 de agosto, tras la reciente renuncia de Etelvina de Bonagas al cargo.

Como primer paso del cronograma, el periodo de postulaciones para los aspirantes estará abierto desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de junio.

Padrón electoral e inquietudes estudiantiles

Para la confección del padrón electoral definitivo que se entregará a los candidatos, las autoridades informaron que todos los estudiantes, profesores y administrativos deben estar debidamente registrados en el sistema del actual primer semestre.

No obstante, el hecho de que la votación se realice formalmente durante el segundo semestre ha generado dudas dentro de la comunidad académica. Al respecto, Rodolfo Mendoza, presidente del Tribunal Electoral de la UNACHI, aclaró que la ley indica que los estudiantes, profesores y administrativos deben mantener obligatoriamente su condición activa dentro de la institución antes de celebrarse los comicios.