Tras casi cinco décadas, el caso de Rita Irene Wald registra un nuevo avance con una captura

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, quien fue deportado desde Nicaragua mediante los mecanismos de cooperación de INTERPOL. El ciudadano es requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con la desaparición forzada de la dirigente estudiantil Rita Irene Wald Jaramillo , ocurrida en 1977 durante la dictadura militar.

La captura forma parte de las diligencias judiciales relacionadas con uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada registrados en el país.

Caso fue reabierto por la Fiscalía

A finales de 2024, la Fiscalía Superior de Descarga del Área Metropolitana solicitó la reapertura del expediente que investiga la desaparición de Rita Irene Wald Jaramillo, con el objetivo de continuar las investigaciones y esclarecer los hechos.

Wald, oriunda de la provincia de Chiriquí, desapareció el 27 de marzo de 1977.

La @policiadepanama informó que se hizo efectiva la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, tras su deportación desde Nicaragua, a través de @INTERPOL_HQ. El sujeto es requerido por la justicia panameña, por su presunta vinculación con la desaparición forzada de Rita Irene Wald… pic.twitter.com/oK8OxCbVqu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 24, 2026

¿Quién fue Rita Irene Wald?

Rita Irene Wald Jaramillo era una dirigente estudiantil que, según su familia, fue vista por última vez en vía España, en la ciudad de Panamá.

Sus familiares sostienen que su desaparición ocurrió como represalia por su liderazgo y oposición al régimen militar que gobernaba el país en aquella época.

En 2017, el Estado panameño ofreció un acto de perdón público por la desaparición de Rita Irene Wald, reconociendo la responsabilidad estatal en este caso ocurrido durante la dictadura militar.

Continúan las investigaciones

Con la aprehensión de Emilio Garzola Ruíz, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Rita Irene Wald, un caso que permanece como uno de los más representativos en materia de derechos humanos en Panamá.