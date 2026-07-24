Panamá logra un hecho histórico en salud: el Oncológico recibe acreditación inédita en Latinoamérica

El Instituto Oncológico Nacional (ION) marcó un precedente en la salud pública al convertirse en el primer hospital público de oncología de Latinoamérica y el primero en Panamá en recibir la acreditación de la International Alliance for Services in Interventional Oncology (IASIOS), organización con sede en Viena, Austria, que certifica la excelencia en radiología intervencionista.

Este reconocimiento internacional es el resultado de un proceso de más de dos años de evaluaciones, auditorías y adecuación a estándares internacionales, reafirmando el compromiso del ION con la seguridad del paciente, la calidad de la atención y la mejora continua.

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¿Qué significa esta acreditación para los pacientes?

La acreditación avala la calidad del servicio de Radiología Intervencionista, una especialidad que permite tratar diferentes tipos de cáncer mediante procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes.

Estas técnicas ofrecen alternativas terapéuticas que contribuyen a una recuperación más rápida, reducen riesgos asociados a cirugías convencionales y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud y presidente del Patronato del ION, Dr. Alex González, calificó el reconocimiento como un logro sin precedentes para el país.

"Obtener esta acreditación ha sido un proceso exigente de más de dos años. Para nuestros pacientes significa la tranquilidad de recibir tratamientos seguros y con estándares de excelencia reconocidos a nivel mundial. Es un orgullo para Panamá y un paso trascendental para fortalecer la atención oncológica en el sistema público de salud", expresó. "Obtener esta acreditación ha sido un proceso exigente de más de dos años. Para nuestros pacientes significa la tranquilidad de recibir tratamientos seguros y con estándares de excelencia reconocidos a nivel mundial. Es un orgullo para Panamá y un paso trascendental para fortalecer la atención oncológica en el sistema público de salud", expresó.

Más de 20 profesionales participaron en el proceso

El director general del Instituto Oncológico Nacional, Dr. Julio Santamaría, explicó que el proyecto fue liderado por el Dr. Héctor Tapia, jefe del Servicio de Imagenología y radiólogo intervencionista, junto con un equipo multidisciplinario integrado por más de 20 profesionales, quienes implementaron los estándares exigidos por IASIOS.

"Nuestro equipo de radiología intervencionista del Instituto Oncológico Nacional tomó dos años en ser evaluado por este organismo para mejorar la práctica clínica de atención en este tratamiento. Lo lograron, y hoy recibimos esta acreditación", afirmó. "Nuestro equipo de radiología intervencionista del Instituto Oncológico Nacional tomó dos años en ser evaluado por este organismo para mejorar la práctica clínica de atención en este tratamiento. Lo lograron, y hoy recibimos esta acreditación", afirmó.

Tecnología para tratar tumores de forma menos invasiva

Las autoridades destacaron que la radiología intervencionista utiliza tecnología de última generación para tratar tumores en órganos como el pulmón, el hígado y otras partes del cuerpo mediante procedimientos guiados por imágenes.

Estas intervenciones permiten eliminar o reducir tumores, controlar hemorragias y aliviar el dolor con tratamientos menos invasivos, ofreciendo mayores beneficios para los pacientes.

Con esta certificación, el Instituto Oncológico Nacional fortalece su posición como centro de referencia en el tratamiento integral del cáncer y coloca a Panamá entre los países líderes de la región en oncología intervencionista con estándares internacionales.