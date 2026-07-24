Panamá logra un hecho histórico en salud: el Oncológico recibe acreditación inédita en Latinoamérica

El Instituto Oncológico Nacional (ION) marcó un precedente en la salud pública al convertirse en el primer hospital público de oncología de Latinoamérica y el primero en Panamá en recibir la acreditación de la International Alliance for Services in Interventional Oncology (IASIOS), organización con sede en Viena, Austria, que certifica la excelencia en radiología intervencionista.
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¿Qué significa esta acreditación para los pacientes?
La acreditación avala la calidad del servicio de Radiología Intervencionista, una especialidad que permite tratar diferentes tipos de cáncer mediante procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes.
Estas técnicas ofrecen alternativas terapéuticas que contribuyen a una recuperación más rápida, reducen riesgos asociados a cirugías convencionales y mejoran la calidad de vida de los pacientes.
El asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud y presidente del Patronato del ION, Dr. Alex González, calificó el reconocimiento como un logro sin precedentes para el país.
Más de 20 profesionales participaron en el proceso
El director general del Instituto Oncológico Nacional, Dr. Julio Santamaría, explicó que el proyecto fue liderado por el Dr. Héctor Tapia, jefe del Servicio de Imagenología y radiólogo intervencionista, junto con un equipo multidisciplinario integrado por más de 20 profesionales, quienes implementaron los estándares exigidos por IASIOS.
Tecnología para tratar tumores de forma menos invasiva
Las autoridades destacaron que la radiología intervencionista utiliza tecnología de última generación para tratar tumores en órganos como el pulmón, el hígado y otras partes del cuerpo mediante procedimientos guiados por imágenes.
Estas intervenciones permiten eliminar o reducir tumores, controlar hemorragias y aliviar el dolor con tratamientos menos invasivos, ofreciendo mayores beneficios para los pacientes.
Con esta certificación, el Instituto Oncológico Nacional fortalece su posición como centro de referencia en el tratamiento integral del cáncer y coloca a Panamá entre los países líderes de la región en oncología intervencionista con estándares internacionales.