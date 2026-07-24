Alcaldía de Panamá avanza en la renovación del Parque Lineal de Juan Díaz.

La Alcaldía de Panamá continúa con los trabajos de adecuación y mejoramiento en el Parque Lineal del corregimiento de Juan Díaz, una obra orientada a la recuperación de espacios públicos que beneficiará a más de 20 000 residentes y visitantes del sector.
Durante un recorrido por el área, el alcalde Mayer Mizrachi inspeccionó los avances y conversó con los vecinos. Las intervenciones buscan conservar este espacio recreativo, fortaleciendo la seguridad y la funcionalidad para la convivencia familiar.
De forma paralela, la Alcaldía ejecuta la reparación del muro perimetral del Parque La Riviera, en el corregimiento de Don Bosco, respondiendo a una solicitud de la junta comunal ante el deterioro de la estructura, que representaba un riesgo para los usuarios.