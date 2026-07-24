Alcaldía de Panamá avanza en la renovación del Parque Lineal de Juan Díaz.

La Alcaldía de Panamá continúa con los trabajos de adecuación y mejoramiento en el Parque Lineal del corregimiento de Juan Díaz, una obra orientada a la recuperación de espacios públicos que beneficiará a más de 20 000 residentes y visitantes del sector.

El proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de Juan Díaz y el Despacho de la Primera Dama. Como parte de esta alianza, el Despacho de la Primera Dama aportó los materiales para la ejecución de las obras, mientras que el municipio contribuyó con la mano de obra mediante la Dirección de Servicios a la Comunidad.

Durante un recorrido por el área, el alcalde Mayer Mizrachi inspeccionó los avances y conversó con los vecinos. Las intervenciones buscan conservar este espacio recreativo, fortaleciendo la seguridad y la funcionalidad para la convivencia familiar.

De forma paralela, la Alcaldía ejecuta la reparación del muro perimetral del Parque La Riviera, en el corregimiento de Don Bosco, respondiendo a una solicitud de la junta comunal ante el deterioro de la estructura, que representaba un riesgo para los usuarios.