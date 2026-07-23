Alcaldía de Panamá realizará jornada gratuita de vacunación y desparasitación en Santa Ana

La Alcaldía de Panamá anunció una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para este viernes 24 de julio de 2026, como parte de las acciones dirigidas a promover la salud y el bienestar de la comunidad.
Tema de interés: Alcaldía de Panamá abrirá 16 comedores en los CEDI y garantiza alimentos por tres años
¿Dónde y cuándo será la jornada por la Alcaldía de Panamá?
- Lugar: Edificio Imperio, San Miguel, Santa Ana
- Fecha: viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
La Alcaldía invitó a los residentes del área a aprovechar esta jornada de atención gratuita y acudir dentro del horario establecido para recibir los servicios disponibles.