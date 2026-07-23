Panamá Nacionales -  23 de julio de 2026 - 14:11

Alcaldía de Panamá realizará jornada gratuita de vacunación y desparasitación en Santa Ana

La Alcaldía de Panamá realizará una jornada gratuita de vacunación y desparasitación este viernes 24 de julio en San Miguel. Conozca el horario y lugar.

Alcaldía de Panamá realizará jornada gratuita de vacunación

Alcaldía de Panamá realizará jornada gratuita de vacunación

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para este viernes 24 de julio de 2026, como parte de las acciones dirigidas a promover la salud y el bienestar de la comunidad.

La actividad se desarrollará en el Edificio Imperio, ubicado en San Miguel, corregimiento de Santa Ana, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., o hasta agotar existencias.

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¿Dónde y cuándo será la jornada por la Alcaldía de Panamá?

  • Lugar: Edificio Imperio, San Miguel, Santa Ana
  • Fecha: viernes 24 de julio de 2026
  • Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Alcaldía invitó a los residentes del área a aprovechar esta jornada de atención gratuita y acudir dentro del horario establecido para recibir los servicios disponibles.

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