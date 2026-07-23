Ministerio Público investiga desaparición de joven de 25 años en Arraiján

El Ministerio Público informó que mantiene una investigación por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en perjuicio de Luis Edmundo Hernández Quintana, de 25 años, quien fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Arraiján Cabecera, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero del joven.

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¿Cómo iba vestido?

De acuerdo con la información oficial, al momento de su desaparición Luis Edmundo Hernández Quintana vestía:

Camisa de color blanco.

Pantalón corto de color negro.

Mochila de color negro.

El Ministerio Público adelanta una investigación penal por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en perjuicio de Luis Edmundo Hernández Quintana, de 25 años de edad, en el corregimiento de Arraiján Cabecera, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.



Al… pic.twitter.com/TJiRRGT7nm — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2026

Ministerio Público pide colaboración ciudadana

La institución exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a ubicar al joven a comunicarse a los siguientes números:

346-1790

346-1791 (Primera Subregional de Panamá Oeste, sede de Arraiján)

(Primera Subregional de Panamá Oeste, sede de Arraiján) 104 de la Policía Nacional.

El Ministerio Público reiteró que toda información será de utilidad para avanzar en la investigación y dar con el paradero de Luis Edmundo Hernández Quintana.